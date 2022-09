Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (22.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Notenbank FED habe ihren Leitzins gestern Abend erneut kräftig angehoben. Nach einem Auf und Ab der Kurse unmittelbar nach der Entscheidung seien die US-Indices auf Talfahrt gegangen. Das Momentum bei DAX und Co bleibe damit ebenfalls negativ. Ein Trend, von dem sich auch die Infineon-Aktie nicht entziehen könne."Den Marktteilnehmern fehlt nach der gestrigen Zinsentscheidung der US-FED mehr denn je die Entschlossenheit für eine spürbare Gegenbewegung nach oben", so Martin Utschneider. "Bei einer Fortsetzung der aktuell immer noch intakten Abwärtsstruktur, wären die Supports bei 12.434 und 12.343 die nächsten Zielmarken", so der Chartexperte von Donner & Reuschel.Die Infineon-Aktie habe sich dem allgemeinen Trend zuletzt nicht entziehen können. Im Tief sei der Kurs gestern bis auf 23,60 Euro zurückgefallen, mit der kurzen Erholung von DAX und Co aber bei 24,90 Euro und damit oberhalb der charttechnischen Unterstützung bei 24 Euro aus dem Handel gegangen.Anleger mit Weitblick bewahren Ruhe und behalten diese Marken im Auge, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: