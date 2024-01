Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

35,10 EUR +0,10% (08.01.2024, 09:13)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

35,135 EUR +0,63% (05.01.2024, 17:35)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (08.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Kursschwäche an der US-Technologiebörse NASDAQ zum Jahresstart sei nicht spurlos an der Aktie von Infineon vorbeigegangen. Der DAX-Titel habe in den ersten Handelstagen des neuen Jahres in der Spitze über 10% an Wert verloren.Frische Wasserstandsmeldungen gebe es mit den Q1-Zahlen am 6. Februar. Diese dürften zwar einen zunächst verhaltenen Jahresauftakt aufzeigen. In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2023/24 dürfte das Geschäft dann wieder anziehen, sodass die Planvorgaben (mindestens) erreicht werden dürften. Mit der Aussicht auf eine starke Erholung in den restlichen drei Quartalen und der sich anbahnenden Zinswende der Notenbanken in den USA und der Eurozone hätten die Investoren in den letzten Wochen des Jahres 2023 beherzt zugegriffen.Nach diesem Zwischenspurt sei die Infineon-Aktie zuletzt in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Im Bereich der horizontalen Unterstützungen bei 34 Euro deute sich nun eine Stabilisierung an. Mit den Aussichten auf weiteres profitables Wachstum im Jahresverlauf sollte der Titel im Vorfeld der Zahlen wieder höhere Notierungen ins Visier ansteuern.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link