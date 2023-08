Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (18.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Applied Materials habe mit seinen Prognosen für das vierte Quartal die Markterwartungen übertroffen. Der Chip-Zulieferer habe als Grund für die gute Entwicklung auf weltweit milliardenschwere Subventionen der Regierungen in den USA, Europa und Japan für den Bau von Chip-Fabriken verwiesen. Könne die zuletzt nicht gefragte Infineon-Aktie profitieren?Die positiven Aussagen des Chip-Zulieferers sollten sich zumindest etwas positiv auf die Stimmung in der gesamten Branche auswirken. Zuletzt hätten die Sorgen vor weiter steigenden Zinsen und einem deutlichen Konjunkturrückgang für fallende Kurse gesorgt.Zur operativen Entwicklung bei Infineon sei alles gesagt. Auch wenn hier alles nach Plan laufe, sei die Aktie in dieser Woche sogar auf den tiefsten Stand seit Mai gefallen. Die Aktie sollte sich nun jedoch im Bereich um 32/33 Euro stabilisieren und die 200-Tage-Linie schnell wieder zurückerobern können - und im Anschluss dann wieder den Vorwärtsgang einlegen.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link