Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (23.11.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Chiphersteller Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) hat das vergangene Geschäftsjahr trotz einer Investitionsoffensive mit Rekordwerten bei Umsatz und Gewinn abgeschlossen - und seiner Aktie damit kräftig Auftrieb gegeben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse seien um 15 Prozent auf 16,31 Mrd. Euro geklettert. Das Segment-Ergebnis habe doppelt so stark auf 4,4 Mrd. Euro zugelegt. Auch der Ausblick habe für Erleichterung gesorgt: Zwar seien Geschäftsaussichten für die kommenden Monate alles andere als rosig. Dennoch traue sich der Chiphersteller weiteres Wachstum zu. Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, dürfte der Umsatz des Geschäftsjahres 2023/2024 auf 16,5 bis 17,5 Mrd. Euro steigen.Zudem habe der Infineon-Chef Jochen Hanebeck weitere milliardenschwere Investitionen angekündigt. Rund 3,3 Mrd. Euro wolle der Manager unter anderem für den weiteren Bau des Standorts Kulim in Malaysia in die Hand nehmen. Hierzulande sollen Mittel in den Bau eines vierten Gebäudes für Komponenten und Halbleiter in Dresden fließen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Hauptziel dieses Ausbaus sei es, Leistungshalbleiter auf Basis von Siliziumkarbid zu produzieren. Infineon erwartet durch den Einsatz des innovativen Werkstoffs einen zusätzlichen Umsatz von jährlich etwa 7 Mrd. Euro bis zum Ende des Jahrzehnts, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 46/2023)Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:33,495 EUR +0,06% (23.11.2023, 10:08)