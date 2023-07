Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (12.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Lange Zeit sei von Jefferies die einzige Verkaufsempfehlung für die Infineon-Aktie gekommen. Doch nun habe der letzte Bär seine negative Haltung aufgegeben. Analyst Janardan Menon habe in einer Studie zur europäischen Halbleiterbranche seine Einschätzung von "underperform" auf "hold" hochgestuft und das Kursziel dabei sogar von 28 auf 40 Euro angehoben."Der nächste Aufschwung beginnt", so der Jefferies-Experte. In den kommenden beiden Jahren rechne er mit starkem Ergebniswachstum und einer massiven Neubewertung der Aktien. Bei Infineon liege er mit seinen Schätzungen zwar wegen Lagerbestandskorrekturen unter dem Konsens, die Branchenstärke werde sie aber nicht aussparen."Der Aktionär" halte an seiner positiven Einschätzung fest. Infineon sei operativ weiter gut unterwegs. Das alles sollten die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 am 4. August erneut belegen.Ebenfalls wichtig: In den USA stünden mit den Konsumentenpreisen richtungsweisende Daten auf der Agenda. Im Vorfeld der um 14:30 Uhr zur Veröffentlichung stehenden Erhebungen würden die Volkswirte erwarten, dass die Gesamtinflation im Juni von 4,0 auf 3,0 Prozent und die Kerninflation von 5,3 auf 5,0 Prozent gefallen sei. Ein weiterer Rückgang über den Erwartungen könnte am Ende wieder für frische Impulse bei DAX und Co sorgen - und auch der Infineon-Aktie Rückenwind verleihen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link