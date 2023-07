Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

38,56 EUR -0,06% (14.07.2023, 10:04)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

38,36 EUR -0,23% (14.07.2023, 09:49)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (14.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die wieder eingedämmten Zinssorgen und positive Analystenstimmen hätten der Infineon-Aktie in den letzten Tagen Auftrieb verliehen. Würden die Bullen am Drücker bleiben, wäre mit dem Sprung über das bisherige Jahreshoch bei 39,16 Euro der Weg aus technischer Sicht in Richtung des Mehrjahreshochs bei 43,85 Euro geebnet.Analysten würden sogar noch deutlich mehr Potenzial für den DAX-Wert sehen. Das durchschnittliche Kursziel betrage 47,86 Euro - daraus resultiere ein Kurspotenzial von rund 20%, nachdem die Aktie seit dem Jahresbeginn bereits rund 33% an Wert zugelegt habe."Der Aktionär" bleibe zuversichtlich: Infineon sei operativ weiter gut unterwegs. Das alles sollten die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 am 4. August erneut belegen.Der Chart sehe weiter vielversprechend aus. Mitte Juni sei die Infineon-Aktie auf den höchsten Stand seit Januar 2022 geklettert. Der anschließende Rücksetzer sei von den Investoren zum Einstieg genutzt worden. Nun rücke das Jahreshoch erneut ins Visier. Anleger könnten auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung setzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link