Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

25,09 EUR +1,13% (25.07.2022, 12:38)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

25,11 EUR +1,15% (25.07.2022, 12:29)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (25.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipriesen Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Während die EZB die Zinsen in der Eurozone erstmals seit 2011 wieder angehoben habe, sei die US-Notenbank schon einige Schritte weiter. In dieser Woche stehe bereits die vierte Leitzinserhöhung auf der Agenda. Unter den ersten Erhöhungen hätten deutsche Technologiewerte wie Infineon noch gelitten.Im angeschlagenen Marktumfeld hätten einige institutionelle Investoren ihre Portfolios gestrafft. Im Rahmen dessen sei auch die Infineon-Aktie zurückgefallen. Im Tief sei das Papier nAnfang Juli bis auf 20,68 Euro abgerutscht. Im Anschluss habe sich der Titel allerdings schnell wieder von diesem Niveau lösen und starke 20% zulegen können. Die Vermutung: Auf diesem Niveau würden die Investoren die Zinsentwicklung im Kurs weitestgehend eingepreist sehen und weiter auf operative Fortschritte beim DAX-Konzern setzen.Frische Wasserstandsmeldungen zur aktuellen Entwicklung gebe es am 3. August mit den Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2021/22. Im Vorfeld hätten sich bereits einige Analysten zu Wort gemeldet. Dabei seien die Kaufempfehlungen bestätigt, die meisten Kursziele jedoch gesenkt worden. Das durchschnittliche Kursziel betrage 38,38 Euro, liege also noch immer rund 50% über dem aktuellen Niveau.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: