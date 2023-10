Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (26.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.STMicroelectronics habe seine Q3-Zahlen veröffentlicht und die Schätzungen der Analysten übertroffen. Für Infineon könnte dies ein guter Indikator für die Mitte November anstehende Q4-Veröffentlichung sein. Aber aufgepasst: Der Ausblick von STMicro auf das laufende Quartal lasse zu wünschen übrig.Die etwas besser als erwarteten Zahlen von STMicroelectronics seien dabei dem Automotive-Geschäft geschuldet gewesen. Das seien gute Nachrichten für Infineon - insbesondere, da der Konkurrent bei den Leistungshalbleiter im Bereich der Elektromobilität und der Erneuerbaren stark abgeschnitten habe. Dort habe der DAX-Konzern im vergangenen Geschäftsjahr 10 bzw. 6% seiner Einnahmen erzielt - es seien damit die beiden wichtigsten Endmärkte.Die Prognose des STMicroelectronics-Managements für das laufende Q4 bleibe aber hinter den Analystenerwartungen zurück. CEO Jean-Marc Chery führe dies auf ein schwächeres Asien-Geschäft im Industriesektor zurück, wo der Auftragseingang am Ende des dritten Quartals hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Für Infineon, die 2022 in Asien über 60% ihrer Umsätze erzielt habe, könnten dies schlechte Nachrichten sein. Unklar sei aber noch, welche Industriehalbleiter von STMicroelectronics hier schlecht abgeschnitten hätten oder ob es Nachholeffekte geben werde.Die Aktie von STMicroelectronics sei nach den Zahlen trotz der wenig berauschenden Prognose um 2,4% gestiegen. Das Papier von Infineon habe ebenfalls positiv auf die Q3-Ergebnisse des Konkurrenten reagiert - immerhin würden sich hier im Hinblick auf die eigenen Quartalszahlen (15. November) positive Rückschlüsse auf das eigene Automotive-Geschäft ziehen lassen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der Infineon befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.