Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aussagen der US-Notenbank in ihrem gestern Abend veröffentlichtem Protokoll der letzten Sitzung seien eine klare Botschaft an die Finanzmärkte gewesen. Die Zinsen würden weiter steigen. Dennoch würden die Investoren heute Nachmittag auf die US-Verbraucherpreise blicken. Wie DAX und Co reagieren würden, sei völlig offen. Das gelte auch für die Infineon-Aktie.Der heute Nachmittag um 14:30 Uhr in den USA zur Veröffentlichung stehende Consumer Price Index (CPI) sei ein Maß für die durchschnittliche zeitliche Veränderung der Preise, die städtische Verbraucher für einen Warenkorb von Konsumgütern und Dienstleistungen zahlen würden. Die Veränderung des CPI zum entsprechenden Vorjahreszeitraum in Prozent sei die US-Inflationsrate, die bei den Investoren derzeit bekanntermaßen besonders große Beachtung finde.Experten würden für den September im Vorfeld einen leichten Rückgang auf 8,1 Prozent (August: 8,3 Prozent) erwarten. Die Kernrate, ohne Kraftstoffe und Lebensmittel, dürfte aber von 6,3 auf 6,5 Prozent gestiegen sein."Aktionär"-Leser würden wissen: Die US-Verbraucherpreise für den August hätten vor rund vier Wochen die Erholung von DAX und Co im Keim erstickt und auch die Infineon-Aktie wieder ausgebremst. Der Kurs sei im Anschluss wieder von 26 auf 23 Euro zurückgefallen.Anleger mit Weitblick lassen sich bei dem "Aktionär"-Depotwert durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 13.10.2022)