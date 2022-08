Hinweis auf Interessenkonflikte : Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (01.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chipriesen Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Vorfeld der Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2021/22 habe sich Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende von Infineon Technologies Austria, zu Themen wie der Sorge vor Überkapazitäten, den zentralen Wachstumstreibern der Branche, dem "Chips Act" der EU und der Versorgung mit Rohstoffen geäußert.Die Knappheit bei Halbleitern und Lieferkettenprobleme hätten zuletzt dazu geführt, dass viele Unternehmen und Auftragsfertiger neue Chip-Werke würden bauen wollen. Dass es dadurch zu Überkapazitäten kommen werde, glaube Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende von Infineon Technologies Austria, jedoch nicht. "Es gibt vielleicht kurzfristig ein Überangebot, das aber sofort durch den großen Bedarf aufgesaugt wird", habe sie am vergangenen Freitag beim Salzburg Summit in der Stadt Salzburg gesagt.Auch wenn derzeit 30 bis 40 neue Fabriken angekündigt seien, betrage der Vorlauf des Baus einer neuen High-Tech-Halbleiterfabrik zum einen mindestens zwei bis drei Jahre. Dazu würden die Verfügbarkeit qualifizierter Baufirmen und des entsprechenden Equipments "Flaschenhälse" darstellen. Zum anderen sei Herlitschka weiter von steigender Nachfrage ausgegangen. "Alleine im Bereich Automotive und Industrie wird das Wachstum im Bereich um die zehn Prozent eingeschätzt." Die grüne Transformation sei durch den Einsatz von Energieeffizient-Anwendungen ebenfalls ein zentraler Treiber. Der deutsche Halbleiterhersteller habe selbst erst 2021 eine neue Chipfabrik in Villach eröffnet.Am Markt selbst sei derzeit noch keine Entspannung absehbar. "Chip ist nicht gleich Chip", so Herlitschka. In vielen Bereichen sei man von Lieferanten aus Asien abhängig. Die Halbleiter-Industrie werde auch immer eine globale bleiben. "Aber wo wir in Europa Stärken haben, müssen wir ansetzen." Dies sei in Bereichen wie Automotive und Industrie, Sensorik, Cyber-Security oder eben Energieeffizienz-Anwendungen der Fall.Problematisch bleibe auch die Versorgung mit Rohstoffen. Zwar sei Infineon beim Gesamtenergiebedarf nur zu drei Prozent von Gas abhängig, dabei würde es sich aber um Prozessgas wandeln. "Wenn hier die Versorgung wegfällt, wird es heikel", habe die Infineon-Austria-Chefin gesagt. Darum prüfe man Alternativen wie Wasserstoff oder Biogas. Herlitschka habe auch in Afrika viel Potenzial gesehen, um Partnerschaften zu stärken oder zu entwickeln. "Dazu müssen wir uns in Europa aber als mächtigen Akteur verstehen. Die EU kann dann beim Einkauf viel Gewicht auf die Waage bringen."Interessante Statements von Austria-Chefin Herlitschka. Aussagen und Zahlen zur aktuellen Geschäftsentwicklung gebe es von Infineon am kommenden Mittwoch (3. August). (Analyse vom 01.08.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link