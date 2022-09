Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (19.09.2022/ac/a/d)



Nach zuletzt vier Verlusttagen gehe es für den DAX zum Wochenstart zunächst einmal nicht weiter abwärts. In der Vorwoche sei der Leitindex aufgrund der höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationszahlen und damit wieder steigenden Zins- und Rezessionssorgen unter Druck gestanden. Auch die Infineon-Aktie habe sich diesem Druck nicht entziehen können. So gehe es kurzfristig weiter.Der Trend sei eindeutig gewesen: Immer mehr Investoren seien zuletzt in den Risk-off-Modus gegangen, also an die Seitenlinie gewechselt. Operative Entwicklungen seien in den Hintergrund gerückt. In den nächsten Tagen seien daher alle Augen auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank FED am Mittwoch gerichtet. Die meisten Ökonomen würden mit einer Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte rechnen. Aber auch die aus ihrer Sicht unwahrscheinliche Erhöhung um einen vollen Prozentpunkt werde aktuell am Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent eingepreist.Auch die Infineon-Aktie habe sich dem schwachen Trend in den vergangenen Tagen nicht wirklich entziehen können. Aus charttechnischer Sicht drohe mit dem Rutsch unter die Unterstützung im Bereich um 24 Euro ein Rücksetzer bis auf das Verlaufstief von Anfang Juli bei 20,67 Euro.