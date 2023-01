Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

32,61 EUR +0,88% (19.01.2023, 09:14)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

32,185 EUR -0,83% (19.01.2023, 09:00)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (19.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem Infineon das abgelaufene Fiskaljahr 2021/22 mit Rekordzahlen abgeschlossen habe, würden Anleger nun auf die Zahlen für das erste Quartal 2022/23 warten, die bei dem Chipriesen schon am 2. Februar auf der Agenda stünden. Die Aktie habe sich im Vorfeld an einen charttechnischen Widerstand vorgearbeitet. Zudem würden sich immer mehr Analysten zu Wort melden."Der Aktionär" habe zuletzt bereits über die jüngsten Einschätzungen zu Infineon von Barclays, Goldman Sachs und Co berichtet. Spannend: Die Flut an frischen Analystenstimmen reiße nicht ab.Heute habe das Bernstein Research die Bewertung der Papiere mit "outperform" aufgenommen. Das Kursziel laute 40 Euro. Nach massiven Verlusten 2022 rechne Analystin Sara Russo mit einem besseren Jahr für die europäische Halbleiterbranche. Angesichts anziehender Investitionen und starker, langfristiger Wachstumstrends gebe es mehr Pluspunkte, als der Markt der Branche zugestehe. Infineon sei ihr Favorit wegen der Fokussierung auf Chips zur Energiesteuerung.Die UBS habe die Kaufempfehlung mit Ziel 44 Euro ebenfalls bestätigt. Auftragslage und Preise blieben in der europäischen Hardware-Technologiebranche im Fokus, so Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einem Ausblick auf die Berichtssaison. Bei Infineon rechne er mit einem guten Jahresstart.Anleger mit Weitblick lassen sich durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und halten an der Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.01.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link