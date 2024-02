Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,47 EUR +4,57% (22.02.2024, 09:24)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,185 EUR +3,92% (22.02.2024, 09:10)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (22.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) erfasse am Donnerstag neben NVIDIA (ISIN: US67066G1040/ WKN 918422), Super Micro und Co wohl auch den DAX. Der heimische Leitindex steuere auf den nächsten Rekord zu. Im Sog sollte auch die Infineon-Aktie weiter Boden gut machen können. Eine Bestandsaufnahme.Der KI-Boom sorge weiter für kräftiges Wachstum beim Chipkonzern NVIDIA und dies habe dessen Aktie im nachbörslichen New Yorker Handel deutlich steigen lassen. Für Anleger ein Grund mehr, um bei Aktien weiter zuzugreifen.Vor allem bei den heimischen Technologiekonzernen sollte sich wieder die Stimmung wieder etwas aufhellen. Bei Infineon hätten die Investoren den recht verhaltenen Ausblick auf die kommenden Monate zuletzt noch mit einem Kursrücksetzer quittiert. Das Papier des Chipriesen habe sich aber schnell wieder stabilisieren können. Wichtig: In den Bereichen Smartphones und KI gebe es auch bei dem DAX-Konzern erste positive Anzeichen, und eine mögliche zyklische Erholung könnte nach dem erwarteten Lagerabbau und einer Verbesserung der Konjunktur dynamischer ausfallen als sonst üblich. Und auch die Nachfrage im Kernsegment Automotiv dürfte im weiteren Jahresverlauf wieder anziehen. Hier sollte Infineon dank seiner starken Marktstellung und den laufenden Investitionen weiter mit vorne wegfahren. Details dazu dürfte es auf der Hauptversammlung am morgigen Freitag geben.Die mittel- und langfristige Anlagestory des Chipherstellers sei intakt. Nach einer Stabilisierung im Bereich um 32/34 Euro dürfte die Infineon-Aktie im weiteren Jahresverlauf wieder den Vorwärtsgang einlegen.Anleger mit Weitblick halten daher an ihrer Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Kurzfristig könnte sich dank der guten Marktstimmung eine Trading-Position rentieren. (Analyse vom 22.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link