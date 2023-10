Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Wir werden wachsen, selbst wenn die Autoverkäufe stagnieren", habe Infineon-Automotive-Chef Peter Schiefer zuletzt im Rahmen einer Roadshow einen zuversichtlichen Ausblick gegeben. Heute lege der DAX-Konzern nach und melde einen Großauftrag vom Autozulieferer Vitesco. Das geplante Auftragsvolumen liege bei mehr als einer Milliarde Euro. Die Vereinbarung werde ab dem Jahr 2027 an wirksam.Der vor eine Übernahme durch Schaeffler stehende Autozulieferer werde in seiner nächsten Generation von so genannten Master- und Zone-Controllern für Elektrisch-Elektronische Fahrzeugarchitekturen (E/E-Architekturen) sowie in seinen neuen Elektrifizierungssystemlösungen die Mikrocontroller AURIX TC4x-Familie von Infineon einsetzen.Mikrocontroller seien Schlüsselkomponenten für die Automobilbranche, da sie verschiedene Systeme im Auto wie beispielsweise den elektrischen Antriebsstrang, Radar und Chassis steuern und überwachen würden. "Das System-Know-how und die Expertise führender Innovationstreiber wie Vitesco Technologies helfen dabei, unsere Mikrocontrollerfamilie AURIX TC4x als einen wichtigen Baustein bei der Entwicklung der nächsten Generation von E/E-Architekturen zu etablieren", erkläre Automotive-Chef Schiefer.Hintergrund: In der E/E-Architektur der Zukunft bündele je eine Zone Control Unit (ZCU) alle elektronischen und elektrischen Verbindungen in einem lokalen Teilbereich des Fahrzeugs. So würden ZCUs beispielsweise alle Ansteuerungs- sowie Daten- und Kommunikationsmanagement-Aufgaben in verschiedene Fahrzeugbereichen übernehmen."Der Aktionär" sieht den Konzern weiter auf Wachstumskurs. Anleger mit Weitblick lassen sich von den kurzfristigen Schwankungen der Aktie weiter nicht aus der Ruhe bringen und halten an der Position fest, so Michael Schröder. (Analyse vom 17.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link