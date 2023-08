Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von "Der Aktionär".



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (09.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei ein offenes Geheimnis: Einer der wesentlichen Treiber für das zukünftige Wachstum in die Chipbranche sei die effiziente Leistungselektronik auf Basis von Siliziumkarbid (SiC). Auch Infineon investiere massiv in den Ausbau der eigenen Kapazitäten. Die Analysten von Goldman Sachs würden diesen Schritt begrüßen.Infineon investiere viel Geld in den Bau neuer Werke zur Herstellung von Halbleiter auf SiC-Basis. Vorstand Jochen Hanebeck sei überzeugt: "Der Markt dafür wächst immer schneller, nicht nur in der Automobilindustrie, sondern auch in einer breiten Palette von industriellen Anwendungen wie Solar, Energiespeicherung und dem Hochleistungs-Laden von Elektrofahrzeugen."Dazu gehöre auch die Großinvestition in Malaysia, die Infineon kurz vor seinen Quartalszahlen veröffentlicht habe. In der 2021 im österreichischen Villach fertiggestellten Fabrik laufe bereits die Produktion hoch. Dieser Prozess dauere bei Chipfabriken in der Regel Jahre. Zurzeit baue der Chipriese aber auch für rund 5 Milliarden Euro seinen Standort Dresden aus.In diesem Zusammenhang: TSMC ( ISIN US8740391003 WKN 909800 ) habe am Dienstag angekündigt, ein Halbleiterwerk in Dresden zu errichten. Die europäischen Player Bosch, Infineon und NXP würden jeweils 10 Prozent an dem neu gegründeten Gemeinschaftsunternehmen "European Semiconductor Manufacturing Company" (ESMC) halten. TSMC bleibe mit 70 Prozent aber am Ruder. Die Chips, die ab 2027 das Werk verlassen sollten, sollten zwar vor allem auf die Bedürfnisse der Automobilbranche zugeschnitten sein. Der Verband der Automobilindustrie habe jedoch erklärt, der direkte Effekt des Werks werde nur begrenzt sein. "Das Gros des Halbleiterbedarfs der Automobilindustrie besteht in anderen Knotengrößen, auf die die geplante Chip-Fabrik nicht ausgelegt ist." DAX -Aktie unter seiner Kaufempfehlung daher von 49,00 auf 49,50 Euro angehoben - daraus resultiere ein Kurspotenzial von rund 47 Prozent.Der Rücksetzer nach den Quartalszahlen sei aus Sicht des "Aktionärs" überzogen. Das fundamentale Bild habe sich nicht wesentlich verändert. Die Perspektiven würden vielversprechend bleiben. Der Vorstand habe seine Hausaufgaben gemacht. Die großen Investitionen dürften sich mittel- und langfristig positiv bemerkbar machen. Anleger mit Weitblick würden sich daher von den kurzfristigen Schwankungen der Aktie nicht aus der Ruhe bringen lassen. Kurzfristig sollte sich die Aktie im Bereich der 200-Tage-Linie stabilisieren können und im Anschluss wieder den Vorwärtsgang einlegen.Trading-orientierte Anleger können daher weiter auf eine Gegenbewegung setzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 09.08.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: