Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,025 EUR -0,61% (22.02.2023, 12:12)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,085 EUR -1,26% (22.02.2023, 11:58)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (22.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der Stimmungswechsel bei DAX und Co gehe auch an der Infineon-Aktie nicht spurlos vorbei. Vonseiten der Analysten gebe es keine neuen Einschätzungen. Aus charttechnischer Sicht könnte sich die laufende Konsolidierung noch etwas fortsetzen. An den mittelfristigen Aussichten habe sich nichts geändert.Die Infineon-Aktie sei 2023 bei Kursen um 28 Euro ins Jahr gestartet, sei mit dem starken Jahresstart von DAX und Co schnell auf 33 Euro angestiegen. Nach einer ganz kurzen Verschnaufpause hätten die Zahlen für das erste Quartal 2022/23 für den nächsten Kurssprung gesorgt. Im Bereich um 36,60 Euro sei den Bullen dann die Kraft ausgegangen.Die wieder gestiegenen Zinssorgen würden auch an den Papieren des Chipriesen nicht vorbeigehen. Die Infineon-Aktie sei in den letzten Tagen wieder auf 34 Euro zurückgefallen, könnte nun als nächstes die mit dem Kurssprung nach den Zahlen aufgerissene Kurslücke bei 33,40 Euro schließen.