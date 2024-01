Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

35,375 EUR +1,55% (11.01.2024, 08:40)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,785 EUR -1,18% (10.01.2024, 17:36)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (11.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der Handelstag stehe im Zeichen der am Nachmittag erwarteten US-Inflationsdaten für den Monat Dezember. Sinke die Teuerung weiter wie erwartet, könnte die US-Notenbank am Ende doch schon im März mit den Zinssenkungen beginnen. Das würde den Technologiewerten - und damit auch der Infineon-Aktie - frische Impulse geben.Die nächsten Zahlen gebe es am 6. Februar. Diese dürften einen zunächst verhaltenen Jahresauftakt aufzeigen. In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2023/24 (also ab April) sollte das Geschäft dann wieder anziehen. Passend dazu hätten die Analysten von Jefferies in dieser Woche erklärt, dass das Halbleitersektor auf einen starken Aufwärtszyklus zu steuere, gestützt von der zunehmenden Verbreitung Künstlicher Intelligenz (KI).Erweise sich die Stabilisierung im Bereich der Unterstützungszone um 34 Euro, könnte sich das Chartbild schon bald wieder aufhellen. Trading-orientierte Anleger könnten das aktuellen Niveau weiter zum Aufbau einer kurzfristig ausgerichteten Position nutzen. Das nächste Etappenziel auf dem Weg nach oben laute dann 36,20 Euro. Anleger mit Weitblick sollten ebenfalls auf eine Gegenbewegung setzen und an ihren Stücken festhalten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: