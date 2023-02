Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,37 EUR +0,94% (01.02.2023, 11:21)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,355 EUR +1,34% (01.02.2023, 11:08)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (01.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Nachdem der deutsche Halbleiter-Konzern das abgelaufene Fiskaljahr 2021/22 mit Rekordzahlen abgeschlossen habe, würden Anleger nun auf die Zahlen für das am 31.Dezember beendete erste Quartal 2022/23 warten. Die wolle Infineon am morgigen Donnerstag vorlegen. Der Vorstand habe sich zum Ziel gesetzt, in Q1 einen Umsatz von 4 Mrd. Euro zu erzielen, bei einer Segmentergebnismarge von um die 25%. Für Analysten gehe der Plan des Managements auf.Den Umsatz würden die Experten laut der vom Unternehmen veröffentlichten Erhebung im Schnitt auf 4 Mrd. schätzen Euro, das wären rund 3% weniger als im Vorquartal. Die Segmentergebnismarge läge demnach bei 24,7%. Unter dem Strich sollte ein Nettogewinn von 645 Mio. Euro bleiben.Beim Jahresabschneiden seien die Experten etwas weniger euphorisch. So dürfte der Jahresumsatz zwar mit 15,4 Mrd. Euro um rund 8% zulegen und damit in der vom Vorstand avisierten Spanne landen. Die Segmentergebnismarge würden die Analysten allerdings einen Wert von 23,4% schätzen - der Marke von 23% also näher als dem angestrebten Wert von 24%.Mit dem neuen Geschäftsjahr habe der DAX-Konzern trotz der derzeitigen Unkenrufe in der Branche seine langfristigen Ziele angehoben. Im Mittel erwarte der Vorstand um Chef Jochen Hanebeck nun ein Wachstum von mehr als 10% jährlich. Insbesondere Elektromobilität, autonomes Fahren, erneuerbare Energien, Rechenzentren und das Internet der Dinge (IoT) sollten antreiben. Die Segmentergebnismarge dürfte ein durchschnittliches Niveau von 25% erreichen. 10 bis 15% des Umsatzes sollten als freie Barmittel in der Kasse bleiben - bereinigt um große Investitionen in Reinraumgebäude (Frontend).Eine entscheidende Rolle dürfte für die weiteren Aussichten der Wechselkurs spielen. Seit Mitte November habe er spürbar angezogen und lag zuletzt sogar bei fast 1,09 USD je Euro. Das dürfte die Entwicklung bei Infineon erstmal etwas bremsen. Denn der DAX-Konzern plane mit einem Wechselkurs von 1,00 USD je Euro. In der Halbleiterindustrie werde weltweit vorwiegend in US-Dollar abgerechnet, daher beeinflusse der Euro-Dollar-Kurs die Infineon-Zahlen deutlich."Der Aktionär" gehe davon aus, dass bei den Erlösen mindestens eine Punktlandung gelungen sei und auch die Segmentergebnis-Marge die Erwartungen erfüllen sollte. Mit Blick auf die Zahlen der Wettbewerber wäre es allerdings auch keine Überraschung, wenn der deutsche Chipriese die Erwartungen an das erste Geschäftsquartal am Ende sogar leicht übertreffen würde.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.