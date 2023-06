Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Infineon-Aktie habe in der vergangenen Woche das bisherige Jahreshoch von Ende März bei 37,97 Euro überwunden. Die neue Bestmarke laute nun 39,16 Euro. Damit habe die Aktie im laufenden Jahr rund 35 Prozent an Wert zugelegt. Im "Aktionär"-Depot notiere der Titel damit bereits rund 50 Prozent im Plus. Gehe die Aufwärtsbewegung weiter?Gehe es nach den Analysten, sei das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Sie würden die Aktie im Durchschnitt sogar bei 47,51 Euro fair bewertet sehen. Überarbeitete Einschätzungen könnte es in dieser Woche geben. Für Dienstag (Deutsche Bank) und Mittwoch (Bank of America) stünden bei dem Chipriesen zwei spannende Roadshow-Termine auf der Agenda. Die Experten der Deutschen Bank würden die Aktie aktuell bei 47 Euro fair bewertet sehen. Das Kursziel der BofA laute 50 Euro. Frische Quartalszahlen gebe es dagegen erst am 4. August.Würden die Bullen am Drücker bleiben, wäre nun der Weg aus technischer Sicht in Richtung des Mehrjahreshochs bei 43,85 Euro geebnet, das im November 2021 markiert worden sei.Das Fazit habe Bestand: Die Geschäfte würden rund laufen. Infineon profitiere von robusten Geschäften rund um die Wachstumsmärkte Elektromobilität und Energie.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link