Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,72 EUR -0,62% (25.05.2023, 13:14)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,705 EUR -0,06% (25.05.2023, 12:59)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (25.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nina Bot vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.NVIDIA ziehe am Morgen nach starken Zahlen und Ausblick viele Technologietitel in Europa gen Norden. Doch wenngleich Titel wie ASML & Co profitieren würden, könnten längst nicht alle mitmachen. Außen vor bei der 200-Mrd.-USD-Sause: Infineon. Die Aktie des deutschen Chip-Konzerns habe zwar erst ebenfalls an Wert gewonnen, notiere jedoch mittlerweile im Minus.Analyst Stacy Rasgon von der Investmentbank Bernstein habe in seinem positiven Kommentar zu NVIDIA-Ausblick bereits ein Haar in der Suppe aufgezeigt: Die Umsätze im Geschäft mit der Automobilbranche. Sie hätten unter der China-Schwäche gelitten, so der Experte. Dies lasse negative Rückschlüsse auf Infineon zu, für die der Bereich Automotive extrem wichtig sei.Die Infineon-Aktie setze derweil den schwachen Wochentrend fort, der den Kurs seit vergangenen Freitag inzwischen um ca. 7% gedrückt habe. Mit Kursen von etwas mehr als 33 Euro orientiere sie sich wieder Richtung exponentielle 200-Tage-Linie bei aktuell 32,14 Euro. Mit dem Rückgang in dieser Woche entferne sich das Papier zudem von dem Ende März erreichten Jahreshoch von 38 Euro. Mit einem Kursplus von rund 17% in diesem Jahr schneide die Infineon-Aktie aber weiter besser ab als der DAX, nachdem sie 2022 mit einem Minus von 30% deutlich schlechter als der Leitindex abgeschnitten habe.Infineon feiere nicht mit - das sei schade. Dass die Wochenperformance sich damit weiter rot färbe und der Rücksetzer wenig erfreulich sei, sei nicht wegzudiskutieren. "Der Aktionär" bewerte die "schwachen Umsätze" im Geschäft mit Auto-Chips nicht über. Die strukturellen Trends seien intakt. Im Geschäft wie bei der Aktie - eine Gegenbewegung nach oben nach verlustreichen Tagen werde nun zunehmend wahrscheinlich, so Nina Bot vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: