Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (07.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Schwächere Zahlen von AMD und Samsung - beide Konzerne würden vor allem unter der rückläufigen Nachfrage nach Speicherchips leiden - dürften die Infineon-Aktie nach einer bisher recht starken Woche vorerst etwas ausbremsen. Frische Impulse dürfte es für die DAX-Aktie am Nachmittag durch die US-Arbeitsmarktdaten geben.Die Schwäche des PC-Markts und die deswegen geringere Nachfrage nach Speicherchips habe dem südkoreanischen Elektronikkonzern Samsung den ersten Gewinnrückgang seit 2019 eingebrockt. Der operative Gewinn sei im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 32 Prozent auf 10,8 Billionen Won (rund 7,8 Milliarden Euro) gesunken. Der Umsatz habe um knapp drei Prozent auf 76 Billionen Won zugelegt. Damit habe der Konzern die Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis verfehlt. Die Aktie habe nach den jüngsten Verlusten dennoch leicht zulegen können.Ein ähnliches Bild zeige sich bei AMD. Der US-Chipkonzern habe im dritten Quartal die Folgen der weltweiten gedämpften Wirtschaftsaussichten zu spüren bekommen. Vor allem auf dem Markt für PCs sei die Nachfrage deutlich geringer gewesen, habe der Intel-Rivale am Donnerstagabend bei der Vorlage von vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal mitgeteilt. Das Geschäft mit Technik für Rechenzentren sei dagegen erfreulich verlaufen, ebenso sowie im Bereich Gaming. Die Umsatzentwicklung habe die Erwartungen der Analysten und die eigenen Schätzungen deutlich verfehlt. Auch die operative Marge sei schwächer ausgefallen als erwartet. Die AMD-Aktie sei nachbörslich in den USA unter Druck geraten.Bei Infineon hätten in dieser Woche positive Statements von Automotive-Chef Peter Schiefer im Rahmen einer Investorenkonferenz zur Entwicklung im wichtigen Geschäft mit der Autoindustrie für Rückenwind gesorgt. Analysten hätten im Anschluss den Daumen gehoben."Der Aktionär" halte an seinem Fazit fest. Die strukturellen Treiber seien intakt. Der Vorstand habe seine Hausaufgaben gemacht. Im wichtigen Automotive-Bereich scheine der Chipkonzern auf Kurs zu sein.Anleger mit Weitblick lassen sich bei dem "Aktionär"-Depotwert durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und setzen auf weiter steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 07.10.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link