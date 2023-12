Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (14.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die US-Notenbank rechne in diesem und im kommenden Jahr mit niedrigeren Inflationsraten als zuvor angenommen. Zudem werde ein stärkeres Wirtschaftswachstum erwartet. Die Aussicht auf das vielzitierte Soft Landing sorge für gute Stimmung bei DAX und Co. Die frischen Impulse würden auch die Infineon-Aktie weiter antreiben."Der Aktionär" habe bereits berichtet: Mit dem Sprung über die Widerstandszone um 34 Euro habe die Infineon-Aktie Anfang Dezember ein weiteres charttechnisches Kaufsignal generiert. Nachdem das nächste Etappenziel bei 36,20 Euro schnell abgearbeitet worden sei, rücke nun bereits das Jahreshoch bei 40,27 Euro in den Fokus.Auch über die aktuelle operative Entwicklung und die Aussichten bei seinem Depotwert habe "Der Aktionär" zuletzt durchleuchtet. Das Gesamtbild passe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.