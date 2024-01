Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,90 EUR -0,53% (31.01.2024, 09:10)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,22 EUR +2,09% (30.01.2024, 17:40)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (31.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.In den letzten Tagen hätten die Ausblicke von Branchenvertretern wie ASML, TSMC, Intel, Texas Instruments und Co für eine volatile Kursentwicklung bei der Infineon-Aktie gesorgt. Heute würden die gestern Abend vorgelegten Daten von US-Chipkonzern AMD in den Fokus rücken. Frische Impulse könnte es zudem nach 20 Uhr geben, wenn US-Notenbankchef Jerome Powell nach der FED-Sitzung an die Mikrofone trete.AMD habe mit seiner Prognose für das Geschäft im laufenden Quartal die Markterwartungen verfehlt. Infineon dürfte in der kommenden Woche (6. Februar) aus Sicht des "Aktionärs" noch über einen zunächst verhaltenen Jahresauftakt in der Zeit zwischen Oktober bis Dezember 2023 berichten, da viele Kunden zum Ende des Kalenderjahres ihre Lagerbestände noch abgebaut haben dürften. Mit der erwarteten Belebung der Nachfrage im Jahresverlauf sollten die bereits kommunizierten Jahresziele für 2023/24 am Ende jedoch erreicht werden.Einem noch verhaltenen Jahresauftakt dürfte bei Infineon also weiterhin die Aussicht auf eine Belebung der Nachfrage im weiteren Jahresverlauf gegenüber stehen. Das Fazit habe daher Bestand: Im Bereich der horizontalen Unterstützungszone um 32/34 Euro sollte die Infineon-Aktie weiter Halt finden. Würden in den nächsten Tagen größere Verwerfungen am Gesamtmarkt ausbleiben - hier könnten Aussagen der US-Notenbank zur Zinspolitik Impulse geben - und lege der Vorstand im Februar den erwarteten Ausblick auf den Rest des Jahres vor, sollte der DAX-Titel mit der Aussicht auf weiteres profitables Wachstum wieder höhere Notierungen ansteuern. Trading-orientierte Anleger könnten sich im Vorfeld der Zahlen weiter für eine Gegenbewegung positionieren. Anleger mit Weitblick sollten unverändert an ihren Stücken festhalten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.01.2024)Börsenplätze Infineon-Aktie: