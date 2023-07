Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (06.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In ihrem am Mittwochabend veröffentlichten Sitzungsprotokoll habe die US-Notenbank nach der Zinspause Mitte Juni weitere Leitzinserhöhungen signalisiert. Keine besonders guten Vorgaben für Technologiewerte wie Infineon. Der heimische Chipriese dürfte aber schon bald über ein erneut gutes Quartal berichten.Das dritte Geschäftsquartal 2022/23 dürfte erwartungsgemäß bis etwas besser als vom Markt prognostiziert ausfallen, so Sandeep Deshpande von JP Morgan. Für die Marge sei er optimistischer als der Konsens, führe der Analyst aus. Allerdings spreche der anhaltende Abschwung in der Chipbranche dafür, dass es keinen schwungvollen Ausblick gebe. Deshpande habe die Einstufung für Infineon vor den Zahlen am 4. August daher auf "neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen."Der Aktionär" bleibe ebenfalls zuversichtlich. Bei den Chips für den Automobilbau dürfte sich Infineon im dritten Quartal und auch im Gesamtjahr besser entwickeln als der Gesamtmarkt. Da der Chipriese zudem weiterhin die Preise erhöhe, sollte so die zyklische Nachfrageschwäche außerhalb des Automotive-Bereichs kompensiert werden. Das alles sollten die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 erneut belegen.(Mit Material von dpa-AFC)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link