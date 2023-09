Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (18.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend dürfte für Bewegung sorgen. Die Aussicht auf ein Ende der Zinserhöhungen in den USA könnte auch der Infineon-Aktie frische Impulse liefern, nachdem die Entwicklung am Halbleitermarkt weiterhin ein gemischtes Bild mit Licht und Schatten zeige. Der Bedarf für Consumer-Anwendungen wie PCs und Smartphones sei noch immer recht gering, dafür würden Elektromobilität und erneuerbare Energien sowie die damit verbundenen Anwendungsbereiche eine stabil hohe Nachfrage zeigen.Es wäre nicht das erste Mal, dass eine FED-Entscheidung Impulse für die Infineon-Aktie liefere. Mit den entsprechenden Nachrichten aus den USA könnte sie wieder den Vorwärtsgang einlegen und sich von der Unterstützungszone im Bereich von 32/33 Euro lösen. Mittelfristig spreche weiterhin einiges für weiter steigende Kurse. Anleger mit Weitblick sollten sich daher von den kurzfristigen Schwankungen der Infineon-Aktie nicht aus der Ruhe bringen lassen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Infineon-Aktie: