25.07.2023



37,345 EUR +1,41% (25.07.2023, 17:35)



DE0006231004



623100



IFX



IFNNF



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (25.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipriesen Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Bei Infineon würden die nächsten Quartalszahlen ihre Schatten vorauswerfen. Anfang August sei es soweit. Eine Einschätzung zu den erwarteten Daten habe DER AKTIONÄR bereits veröffentlicht. Morgen könnte es für den DAX-Titel aber auch noch Rückenwind aus einer ganz anderen Richtung geben.Im Juni habe die US-Notenbank erstmals seit mehr als einem Jahr die Zinsen nicht mehr angehoben. Am Mittwoch (26. Juli) werde die FED ihren Leitzins mit großer Wahrscheinlichkeit aber wieder erhöhen. Ökonomen würden überwiegend eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte erwarten. Derzeit liege das Zinsniveau in einer Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent.Mit großer Spannung würden Signale für das weitere Vorgehen erwartet. Im Juni sei die Inflationsrate auf drei Prozent gefallen. Sie habe sich damit dem Preisziel von zwei Prozent weiter angenähert. Auch die Kernrate ohne schwankungsanfällige Energie- und Lebensmittelpreise sei im Gegensatz zur Eurozone zurückgegangen. Sie habe mit 4,8 Prozent aber noch merklich über dem Zielwert gelegen. Die Kernrate gelte für den langfristigen Inflationstrend als aussagekräftiger.Was bedeute das für die Infineon-Aktie? Setze sich die Meinung am Markt durch, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht sei, dürften die Technologiewerte traditionell zulegen. Würden die Bullen bei Infineon am Drücker bleiben, dürfte noch im Vorfeld der Q3-Zahlen am 3. August das bisherige Jahreshoch bei 39,16 Euro in den Fokus rücken. Aus operativer Sicht wäre dies aus Sicht des AKTIONÄR mehr als gerechtfertigt.Das Fazit hat daher Bestand: Anleger mit Weitblick lassen sich von den kurzfristigen Schwankungen der Infineon-Aktie nicht aus der Ruhe bringen und setzen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends mit neuen Höchstkursen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Risikofreudige Anleger könnten mit einer eng abgesicherten Trading-Position auf Rückenwind vonseiten der FED spekulieren. (Analyse vom 25.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link