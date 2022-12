Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

32,19 EUR -0,45% (01.12.2022, 08:15)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,52 EUR +3,01% (30.11.2022)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (01.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Nach den erneut eher moderaten Zins-Signalen der US-Notenbank dürften DAX und Co ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen. FED-Chef Jerome Powell habe gestern auf einer richtungsweisenden Rede die Perspektive kleinerer Zinsschritte untermauert und damit vor allen bei den US-Technologiewerten eine Kursrally ausgelöst. Die Infineon-Aktie dürfte in diesem Umfeld ebenfalls weiter zulegen.Powell habe zwar nicht wirklich etwas Neues gesagt. Schon vor seiner Rede seien für den nächsten Zinsentscheid in zwei Wochen nur noch 0,5 Prozentpunkte erwartet worden. Seine Worte hätten ihre Wirkung dennoch nicht verfehlt. Die Bestätigung der Entschleunigung komme gut an, auch wenn Powell gleichzeitig erklärt habe, dass die Straffung der Zinspolitik insgesamt noch nicht abgeschlossen sei.In dem weiter freundlichen Marktumfeld dürfte auch die Infineon-Aktie ihre Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen und mit dem Sprung über die 33-Euro-Marke das entsprechende Kaufsignal generieren. Zumal die Zahlen und der Ausblick zuletzt die starke Aufstellung des Konzerns bestätigt hätten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.Börsenplätze Infineon-Aktie: