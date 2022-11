Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (23.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Nach der Vorlage der starken Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 und den vielversprechenden Prognosen hätten die Analysten ihre Schätzungen und Ziele überarbeitet. Ergebnis: Fast alle Experten sähen die Infineon-Aktie erst jenseits der 40-Euro-Marke fair bewertet. Doch es gebe auch Ausnahmen - wenn auch nur wenige.DER AKTIONÄR habe bei Infineon bereits über die die aktuelle operative Entwicklung und den Ausblick berichtet. Bei den Analysten komme das Zahlenwerk sehr gut an. Im Schnitt sähen die Experten den Titel bei 41,84 Euro fair bewertet. Am optimistischsten seien die Strategen der Credit Suisse ("Outperform"), die die Aktie des Chipriesen sogar erst bei 47,40 Euro fair bewertet sähen.Insgesamt würden derzeit 22 von 25 Experten den Daumen für Infineon heben und zum Kauf der Papiere raten. Den zwei neutralen Haltungen stehe nur eine Verkaufsempfehlung gegenüber. Die hätten die Strategen von Jefferies nach einer Roadshow mit "Underperform" erneut bestätigt. Analyst Janardan Menon sehe die Aktie weiterhin bei 20 Euro fair bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: