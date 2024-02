Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,985 EUR -4,85% (07.02.2024, 16:42)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,90 EUR -5,06% (07.02.2024, 16:29)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (07.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Nach einem enttäuschenden Ausblick am Vortag gehe es für die Infineon-Aktie auch am Mittwoch weiter bergab. Sie habe schon am Vormittag ein neues Jahrestief markiert und drohe nun in Richtung 30-Euro-Marke zu fallen. Auch die jüngsten Äußerungen von Analystenseite seien alles andere als positiv gewesen."Der Aktionär" gehe davon aus, dass die Bestellungen in der zweiten Hälfte des Fiskaljahres 2023/24, also ab April, wieder anziehen dürften. Anleger sollten weiter investiert bleiben, ihre Position jedoch mit einem Stopp bei 26,50 Euro absichern. Ein Nachkauf dränge sich derzeit nicht auf, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Infineon-Aktie: