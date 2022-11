Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (09.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Technologiewerte hätten sich am Dienstag europaweit sehr fest präsentiert. Der europäische Technologiesektor habe den höchsten Stand seit Mitte September erreicht. In diesem Umfeld habe auch die Infineon-Aktie deutlich an Wert zulegen können. Gehe es nach den Experten von Morgan Stanley, sei das erst der Anfang gewesen.Die US-Investmentbank habe die Bewertung der Infineon-Aktie bei einem Kursziel von 32,50 Euro mit "equal-weight" aufgenommen. Nach dem Abschwung erscheine die Halbleiterbranche bei immer günstigerem Chance/Risiko-Verhältnis attraktiv, so Analyst Lee Simpson. Die Branche sei das Herzstück der globalen Wirtschaft und wichtigste Triebfeder jeglichen technologischen Wandels.Am 15. November gewähre Infineon einen Blick in die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Fiskaljahr 2021/22. DER AKTIONÄR werde im Vorfeld noch im Detail auf die anstehenden Zahlen eingehen.Der DAX-Titel sei zuletzt zwischen 22 und 26 Euro seitwärts gependelt. Gestern sei mit dem Sprung über die obere Begrenzung ein Kaufsignal gelungen. Erweise sich dieses als nachhaltig, wäre aus charttechnischer Sicht Luft bis in den Bereich um 29/30 Euro. Analysten sähen die Papiere sogar erst rund 20 Prozent höher fair bewertet.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link