Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (03.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chipriesen Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Infineon habe seine Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2021/22 präsentiert. In einen von vielen Krisenherden geprägten Marktumfeld habe der heimische Chipriese die Erwartungen der Analysten und des "Aktionär" mehr als erfüllt. Die Prognosen für das gesamte Geschäftsjahr 2021/22 seien erhöht worden. Reiche das für eine Trendfortsetzung?"In einer schwierigen Großwetterlage ist Infineon dank seines differenzierenden Portfolios weiterhin gut unterwegs", so Vorstand Jochen Hanebeck. "Steigende Energiekosten, Rohstoffpreise und Zinsen, die fortdauernde Pandemie sowie geopolitische Unwägbarkeiten belasten das Wirtschaftswachstum."▪ Q3 GJ 2022: Umsatz 3,618 Milliarden Euro, plus 10 Prozent gegenüber Vorquartal, plus 33 Prozent gegenüber Vorjahresquartal, Segmentergebnis 842 Millionen Euro, Segmentergebnis-Marge 23,3 Prozent, Free-Cash-Flow 440 Millionen Euro"In einigen konsumentennahen Endmärkten entwickelte sich die Nachfrage zuletzt schwächer. Wir beobachten die Marktentwicklung genau und sind darauf vorbereitet, umgehend zu handeln", so der Konzernchef.▪ Ausblick Q4 GJ 2022: Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,05 werde ein Umsatz von rund 3,9 Milliarden Euro erwartet. Die Segmentergebnis-Marge werde dabei voraussichtlich bei etwa 25 Prozent liegen.▪ Ausblick GJ 2022: Erwarteter Umsatz von etwa 14 Milliarden Euro (zuvor 13,5 Milliarden Euro). Die Segmentergebnis-Marge werde dabei voraussichtlich mehr als 23 Prozent betragen (zuvor mehr als 22 Prozent). Die geplanten Investitionen lägen weiterhin bei etwa 2,4 Milliarden Euro. Der Free-Cash-Flow werde voraussichtlich etwa 1,4 Milliarden Euro erreichen (zuvor etwa 1,1 Milliarden Euro).Zahlen und Ausblick würden zeigen: Das Team um Vorstand Hanebeck habe seine Hausaufgaben gemacht. Die präsentierten Daten lägen insgesamt über den Erwartungen - vor allem bei der Marge könne der Konzern überzeugen. Die Volatilität dürfte zwar hoch bleiben.Die Aktie sollte ihre Gegenbewegung aber dennoch Richtung 30 Euro fortsetzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2022)