Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (15.11.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon habe heute Früh seine Q4-Zahlen für das Geschäftsjahr 2021/2022 bekannt gegeben, welche abermals sowohl beim Umsatz als auch hinsichtlich des Gewinns recht deutlich über den Markterwartungen ausgefallen seien. Infineon profitiere weiterhin von einer breiten Produktpalette und der anhaltenden Dynamik der Trends Dekarbonisierung und Digitalisierung, welche laut eigenen Angaben momentan speziell die Nachfrage nach Halbleitern antreiben würden.So sei es im abgelaufenen Quartal möglich gewesen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 38% auf EUR 4,14 Mrd. zu steigern, womit man deutlich über den Schätzungen der Analysten zu liegen gekommen sei. Das Segmentergebnis des Gesamtkonzerns habe sich um 72% auf EUR 1,06 Mrd. erhöht, die korrespondierende Segmentergebnis-Marge habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartal von 20,5% auf beachtliche 25,5% verbessert. Der Nettogewinn sei um 58% auf EUR 735 Mio. geklettert, was einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,63 entspreche. Auch damit habe man knapp 10% (!) über den Erwartungen gelegen.Auch auf Gesamtjahressicht habe Infineon die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertreffen können. Mit einem Umsatz von 14,2 Mrd. und einer Segmentergebnis-Marge von 23,8% sei man auch komfortabel über der im letzten Quartal angehobenen eigenen Prognosen zu liegen gekommen.Auch für das Geschäftsjahr 2022/2023 zeige man sich recht zuversichtlich und erwarte bei einem EUR/USD-Wechselkurs von 1,00 einen Umsatz in Höhe von 15,5 Mrd. (+/- 500 Mio.) und die Segment-Ergebnismarge bei etwa 24%. Des Weiteren seien Investitionen in Höhe von EUR 3 Mrd. zum Bau weiterer Fertigungsgebäude in Kulim und Malaysia sowie die Neuerrichtung eines Werks in Dresden geplant.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.