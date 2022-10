XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (24.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Einige Wettbewerber hätten bereits gemischte Zahlen präsentiert. Infineon gewähre offiziell aber erst am 15. November einen Blick in die jüngste Geschäftsentwicklung. Die Aktie pendele im Vorfeld zwischen 22 und 26 Euro seitwärts. Mit der verbesserten Stimmung bei DAX & Co könnte das Papier des deutschen Chipriesen nun wieder Kurs auf die obere Begrenzung nehmen.Anfang Oktober habe die Infineon-Aktie das letzte Mal an der horizontalen Begrenzung bei 26 Euro gekratzt. Im Anschluss sei der Titel schnell wieder abgerutscht. Im Tief sei ein Verlaufstief bei 21,87 Euro markiert worden. Dann seien die Bullen wieder am Drücker gewesen.Ein Blick auf den Chart zeige, dass die Infineon-Aktie wieder Tuchfühlung aufgenommen habe und ein erneuter Ausbruchsversuch möglich sei. Gelinge der nachhaltige Sprung über die horizontalen widerstand, wäre Luft bis in den Bereich um 29/30 Euro.Das Fazit habe jedoch Bestand: Anleger mit Weitblick sollten sich durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen lassen und an der Position festhalten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:25,33 EUR +0,32% (24.10.2022, 09:35)