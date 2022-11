Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (15.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien von Infineon seien am Montagnachmittag schlagartig nach oben gesprungen. Nach der Veröffentlichung von Eckdaten für das vierte Geschäftsquartal und angehobenen Langfristzielen hätten die Papiere des Chipkonzerns eine Rally auf das höchste Niveau seit Ende März hingelegt. Diese habe der Aktie ein Plus von 7,8 Prozent beschert.Das jüngste Quartal habe Infineon noch einmal besser abgeschlossen als erwartet. So hätten die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um 38 Prozent auf 4,14 Milliarden Euro zugelegt.Infineon gehe nun von einem jährlichen Umsatzwachstum von mehr als 10 Prozent statt wie bisher von mehr als 9 Prozent aus. Für die Segmentergebnis-Marge werde zukünftig ein durchschnittliches Niveau von 25 Prozent nach bislang 19 Prozent erwartet. Im aktuellen Geschäftsjahr 2022/23 sollten sich Umsatz und Segmentergebnismarge besser entwickeln als von Analysten bisher erwartet."Dekarbonisierung und Digitalisierung sorgen für strukturell steigenden Halbleiterbedarf. Dank seiner strategischen Ausrichtung wird Infineon über- proportional von dieser Entwicklung profitieren", habe Konzernchef Jochen Hanebeck bei der Veröffentlichung der Zahlen erläutert. Die Dynamik habe sich weiter beschleunigt, "daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt, uns ein noch ambitionierteres Zielgeschäftsmodell zu geben".Laut Alexander Duval von Goldman Sachs sei das operative Ergebnisziel für das laufende Geschäftsjahr 13 Prozent höher als vom Konsens gedacht. Er habe außerdem die langfristigen Ziele als optimistisch gelobt. Der Konzern selbst habe die neuen Ziele mit dem "Rekordgeschäftsjahr 2022" begründet. Goldman Sachs habe die Einstufung für Infineon auf "buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Ein Experte von Credit Suisse habe gelobt, die Ziele seien "sehr förderlich für ihren positiven Investmentansatz".Zahlen und Ausblick würden die starke Aufstellung des Konzerns belegen - und die positive Einschätzung des "Aktionär". Der Aktie sei zuletzt der Sprung auf ein neues Mehrmonatshoch gelungen.Anleger mit Weitblick bleiben investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 15.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: