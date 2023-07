Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von "Der Aktionär".



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (05.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die von China angekündigten Exportbeschränkungen für Gallium und Germanium würden die Produktion von Infineon dem Vernehmen nach nicht beschränken. Darüber hinaus scheinen die strukturellen Treiber bei dem Chiphersteller weiter intakt, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Die DAX-Aktie nehme daher weiter Kurs auf neue Jahreshöchststände.Gallium und Germanium, wichtige Metalle für die Produktion von Halbleitern, würden zusammen mehr als drei Dutzend verwandten Materialien ab dem 1. August nicht näher spezifizierten Exportkontrollen unterworfen, wie das Handelsministerium zum Wochenstart in Peking mitgeteilte habe. Wer die Metalle ohne Lizenz ins Ausland verkaufe, solle bestraft werden. In China würden 95 Prozent des weltweiten Galliums und 67 Prozent des Germaniums hergestellt."Derzeit sehen wir keine größeren Auswirkungen auf die Materialversorgung, die unsere Produktionskapazitäten beeinträchtigen würden", habe eine Infineon-Sprecherin gegenüber dem "Wall Street Journal" gesagt. "Infineon verfolgt eine Multi-Sourcing-Strategie, die Lieferanten in verschiedenen Regionen umfasst", so die Sprecherin weiter. "Generell beobachtet das Beschaffungsteam von Infineon, das für die Sicherung der Rohstoffversorgung zuständig ist, die Entwicklungen kontinuierlich."Anleger sollten die Entwicklung rund um die seltenen Materialien mittelfristig im Blick behalten, kurzfristig aber nicht überbewerten. Ansonsten halte "Der Aktionär" an seiner Einschätzung fest. Bei den Chips für den Automobilbau dürfte sich Infineon im laufenden Jahr besser entwickeln als der Gesamtmarkt. Da der Chipriese zudem weiterhin die Preise erhöhe, sollte so die zyklische Nachfrageschwäche außerhalb des Automotive-Bereichs kompensiert werden. Das alles sollten die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 am 4. August erneut belegen.Anleger mit Weitblick setzen weiter auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 05.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: