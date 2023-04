Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,235 EUR -1,22% (27.04.2023, 09:30)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,405 EUR -1,50% (27.04.2023, 09:17)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (27.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine weiterhin rege Nachfrage von Autobauern und aus der Industrie habe beim Chipkonzern STMicroelectronics zum Jahresstart eine Schwäche im Geschäft mit Unterhaltungselektronik-Herstellern weitgehend wettgemacht. Die Zahlen sollten auch der zuletzt etwas schwächelnden Infineon-Aktie frische Impulse liefern.Der Umsatz bei STMicroelectronics sei im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp ein Fünftel auf 4,25 Milliarden Dollar gestiegen, wie der Rivale des DAX-Konzerns Infineon mitgeteilt habe. Damit habe das Unternehmen besser abgeschnitten als von Analysten im Mittel erwartet. Der Überschuss sei um fast 40 Prozent auf 1,04 Milliarden Dollar nach oben geschnellt.Bei Autobauern, einer wichtigen Kundengruppe, seien die Geschäfte zuletzt recht gut gelaufen. Die Unternehmen könnten volle Auftragsbücher weiter abarbeiten, da der weltweite Teilemangel, der 2022 stark belastet habe, nachlasse. Für das zweite Quartal rechne STMicro-Chef Jean-Marc Chery mit einem Erlösanstieg um knapp zwölf Prozent auf 4,28 Milliarden Dollar. 2023 solle der Umsatz nun 17,0 bis 17,8 Milliarden Dollar erreichen. Das seien am unteren Ende der Spanne 200 Millionen Dollar mehr als noch im Januar in Aussicht gestellt.Die Entwicklung bei STMicroelectronics passe ins Bild: "Der Aktionär" habe mehrfach daraufhin gewiesen, dass die strukturellen Wachstumstreiber im Automotive-Bereich intakt seien. Bei den Chips für den Automobilbau dürfte sich auch Infineon im laufenden Jahr besser entwickeln als der Gesamtmarkt. Da der Chipriese zudem weiterhin die Preise erhöhe, sollte so die zyklische Nachfrageschwäche außerhalb der Bereiche Automobile kompensiert werden.Anleger mit Weitblick lassen sich von den kurzfristigen Schwankungen weiterhin nicht aus der Ruhe bringen und setzen auf eine Fortsetzung des seit Oktober 2022 gültigen Aufwärtstrends, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.04.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link