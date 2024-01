Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (25.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Ein enttäuschender Ausblick von STMicroelectronics bremse auch die Aktie des Konkurrenten Infineon aus. Der europäische Halbleiterhersteller erwarte nach mauen Geschäften im vierten Quartal auch einen schwächeren Jahresauftakt. Der deutsche Chipriese gewähre mit den Zahlen zum ersten Quartal 2023/24 (Ende September) erst am 6. Februar einen Einblick in die aktuelle Geschäftsentwicklung.STMicroelectronics sei wie der DAX-Konzern mit seinen Chips stark auf die Industrie und den Automobilbereich ausgerichtet. Gestern habe Infineon bereits Federn lassen müssen, nachdem der US-Chipkonzern Texas Instruments im vergangenen Quartal von einem Rückgang im Autogeschäft gebremst worden sei.Bei Infineon halte "Der Aktionär" an seiner Einschätzung fest: Die Infineon-Zahlen zum ersten Quartal 2023/24 (Ende September) dürften ebenfalls einen verhaltenen Jahresauftakt aufzeigen. In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2023/24 dürfte das Geschäft dann aber wieder anziehen, sodass die Planvorgaben (mindestens) für das Gesamtjahr erreicht werden dürften. Im Folgejahr dürfte die Nachfrage dann noch stärker anziehen.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link