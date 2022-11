Hinweis auf Interessenkonflikte:



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

32,17 EUR +1,05% (17.11.2022, 09:17)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

32,135 EUR +0,25% (17.11.2022, 09:02)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (17.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Veröffentlichung der starken Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 und den angehobenen Langfristzielen habe die Infineon-Aktie eine Rally auf das Parkett gelegt. Im AKTIONÄR Depot sei das Plus damit auf über 25 Prozent ausgebaut worden. Erste Analysten hätten bereits auf die neuen Zahlen und Planvorgaben reagiert.Über das abgelaufene Geschäftsjahr und die neuen Langfristziele von Infineon habe "Der Aktionär" bereits berichtet. Das vierte Quartal habe Infineon noch einmal besser abgeschlossen als erwartet. So hätten die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um 38 Prozent auf 4,14 Milliarden Euro zugelegt. Gegenüber dem Vorquartal habe dies ein Wachstum von 15 Prozent bedeutet. Das Segmentergebnis sei gegenüber dem Vorquartal um mehr als ein Viertel auf knapp 1,1 Milliarden Euro gestiegen, dies habe einer Marge von 25,5 Prozent entsprochen. Nach Steuern habe sich der Gewinn um 42 Prozent auf 735 Millionen Euro verbessert. Gegenüber dem Vorjahr habe dies einen Anstieg von sogar 58 Prozent bedeutet.Im vergangenen Geschäftsjahr 2021/22 habe der Chipriese den Umsatz damit am Ende von 11,1 auf 14,2 Milliarden Euro gesteigert. Unter dem Strich habe das Unternehmen mit knapp 2,2 Milliarden Euro fast doppelt so viel wie im Vorjahr verdient. Aktionäre sollten eine Dividende von 32 Cent je Aktie erhalten, 5 Cent mehr als im Vorjahr.Für das neue Geschäftsjahr erwarte Infineon trotz des unsicheren globalen Umfeldes ein weiteres Wachstum. Der Umsatz solle 2022/23 in der Mitte der Spanne auf 15,5 Milliarden Euro steigen, was einem Plus von 9 Prozent entsprechen würde. Dabei dürfte das Geschäft mit den Automobilherstellern überdurchschnittlich wachsen, habe es geheißen. Die Segmentergebnismarge prognostiziere Infineon bei etwa 24 Prozent. Dabei unterstelle der Konzern einen Euro-Dollar-Kurs von 1,00.Für das laufende erste Quartal gehe Infineon von Umsätzen von rund 4 Milliarden Euro sowie einer Segmentergebnismarge von etwa 25 Prozent aus.Sämtliche Zahlen und Ausblicke lägen über den bisherigen Schätzungen der Analysten. Ein Großteil der Experten habe bereits nachgebessert. Im Schnitt liege das Kursziel für die Infineon-Aktie mittlerweile bei 41,06 Euro. Eins der Top-Kursziele komme mit 47,40 Euro von der Credit Suisse. Der größte Pessimist bleibe weiter Jefferies mit einem fairen Wert von 20 Euro. "Der Aktionär" werde in den kommenden Tagen auf einzelne Analystenstimmen im Detail eingehen.Das Fazit habe Bestand: Die strukturellen Trends seien intakt. Der Vorstand habe seine Hausaufgaben gemacht. Zahlen und Ausblick würden die starke Aufstellung des Konzerns belegen - und die positive Einschätzung des "Aktionär".Anleger mit Weitblick lassen sich weiterhin durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und halten an der Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. Das mittelfristige Kursziel laute weiter 42,50 Euro. (Analyse vom 17.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)