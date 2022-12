Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,145 EUR -0,18% (07.12.2022, 08:58)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,305 EUR -2,35% (06.12.2022)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (07.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Geschäft mit der Automobilindustrie sei auch aufgrund seiner Größe der wichtigste Wachstumstreiber für Infineon. Laufe es dort rund, sollte auch der Gesamtkonzern auf Kurs bleiben. Zu diesem Schluss kämen auch die Experten der Bank of America (BofA). Die US-Investmentbank habe die Kaufempfehlung für die DAX-Aktie mit einem Kursziel von 46 Euro bestätigt.Die Hersteller von Auto-Halbleitern dürften im Zeitraum 2021 bis 2024 eine durchschnittliche jährliche Umsatzsteigerung von 13 Prozent verzeichnen, dreimal so hoch wie bei anderen Chipproduzenten, so BofA-Analyst Didier Scemama in einer weltweiten Branchenstudie. Infineon zähle er dabei zu seinen "Top Picks"."Der Aktionär" habe bereits erklärt: Die kurzfristigen Perspektiven und das nachhaltige Wachstum im Geschäft mit der Automobilindustrie würden bei Infineon stimmen. Um möglichen Engpässen - beispielsweise durch eine hohe Nachfrage aus dem E-Mobilitäts-Bereich - entgegen zu wirken, seien die entsprechenden Kapazitäten stark ausgebaut worden.Der Konzern liefere unter anderem Chips für die Stromversorgung, sogenannte Hochleistungshalbleiter auf Basis von Siliziumcarbid (SiC). Diese böten im Vergleich zu den bis dato eingesetzten Siliziumchips eine bessere elektrische Leitfähigkeit. Das sorge für mehr Reichweite bei den Autos. Im gesamten Automotive-Geschäftszweig (AVT) habe der Chipriese im Vorjahr 46 Prozent seines Konzernumsatzes erzielt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.