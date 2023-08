Börsenplätze Infineon-Aktie:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Nachfrage nach Chips für die Bereiche Elektromobilität und Erneuerbare Energien und damit verbundene Anwendungsbereiche sei unverändert. Die mittel- und langfristigen Perspektiven für die Infineon-Aktie würden daher vielversprechend bleiben. Kurzfristig rücke nun eine wichtige charttechnische Unterstützung in den Fokus.Zur operativen Entwicklung sei alles gesagt. Nach einem soliden dritten Quartal 2022/23 habe Infineon die zuvor bereits zwei Mal angehobenen Jahresprognosen bestätigt. Die Q3-Zahlen hätten die Erwartungen erfüllt, so Barclays-Analyst, Simon Coles. Anders als erhofft, habe der Chipkonzern das Margenziel aber nicht angehoben. Zudem gebe es Sorgen hinsichtlich der Umsatzentwicklung, wenngleich die langfristigen Perspektiven dank der wachsenden Nachfrage nach E-Autos positiv seien. Der Experte bleibe daher bei seiner "overweight"-Einschätzung mit Kursziel 54 Euro.Von diesem Kursziel habe sich die Aktie nach den Zahlen aber wieder deutlich entfernt. Habe der Titel vor den Zahlen noch knapp über 40 Euro notiert, sei der Wert nach den Daten unter 35 Euro aus dem Handel gegangen. Erste Versuche einer Gegenbewegung seien im Anschluss konsequent abverkauft worden. Gestern sei die Aktie, die bei rund 29 Euro ins Jahr gestartet sei, sogar auf den tiefsten Stand seit Mai gerutscht, obwohl sich das fundamentale Bild nicht wesentlich verändert habe.Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot von "Der Aktionär".