Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die zyklische Chipbranche habe in den vergangenen Monaten unter dem Lagerabbau der Kunden gelitten. Hier deute sich nun eine Trendwende an. Der freundliche Ausblick des weltgrößten Auftragsfertigers für die Chipbranche TSMC ( ISIN US8740391003 WKN 909800 ) passe da gut ins Bild. Für zusätzliche Fantasie sorge vor allem der Siegeszug des Megatrends Künstliche Intelligenz (KI). In diesem Umfeld könne auch die Infineon-Aktie wieder Boden gut machen.Die Analysten von Jefferies hätten die Kaufempfehlung für die Aktie von Infineon nach dem optimistischen TSMC-Ausblick mit Kursziel 50 Euro bestätigt. Dieser bestätige die Annahme eines bevorstehenden Aufwärtstrends in der Halbleiterindustrie, so Analyst Janardan Menon. Der Trend werde von Anwendungen der generativen Künstlichen Intelligenz angetrieben. Mittelgroße Ausrüster und Anlagenbauer für die Chip-Produzenten dürften hiervon am meisten profitieren.Berenberg ("buy") habe das Kursziel für von 44 auf 46 Euro angehoben. Die Erholung der Investitionen in der Halbleiterbranche dürfte 2024 begrenzt bleiben, im Folgejahr aber zunehmen, so Analystin Tammy Qiu. Bei Infineon sei eine schwierige Lage im Kundenkreis der Automobilindustrie schon im Konsens berücksichtigt.Die Citigroup habe den fairen Wert für die DAX -Aktie zwar von 55 auf 53 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "buy" belassen. Analyst Andrew Gardiner rechne eher mit einer Bestätigung bisheriger Trends im europäischen Tech-Hardware-Bereich als einem Wendepunkt. Entgegen einer am Markt befürchteten Korrektur glaube er daran, dass sich die Geschäfte mit Power-Halbleitern robust entwickelt hätten. Die Bestellungen bei Chipbranchen-Ausrüstern sollten sich derweil allmählich erholen.Nach dem Zwischenspurt zum Ende des Jahres 2023 habe die Infineon-Aktie im neuen Jahr den Rückwärtsgang eingelegt. Im Bereich der horizontalen Unterstützungszone um 32/34 Euro habe sich die Aktie wie erwartet stabilisiert. Würden in den nächsten Tagen größere Verwerfungen am Gesamtmarkt ausbleiben und liefere der Vorstand im Februar die erwarteten Zahlen, sollte die Aktie mit der Aussicht auf weiteres profitables Wachstum wieder höhere Notierungen ansteuern.Trading-orientierte Anleger können sich im Vorfeld der Zahlen weiter für eine Gegenbewegung positionieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. Anleger mit Weitblick würden unverändert an ihren Stücken festhalten. (Analyse vom 23.01.2024)