Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

30,38 EUR -2,41% (04.10.2023, 09:33)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

30,625 EUR -1,69% (04.10.2023, 09:19)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (04.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.DAX und Co stünden weiter unter Druck. Während steigende Renditen die Anleihen attraktiver machen würden, sinke das Interesse der Anleger an den Aktien. Die Infineon-Papiere hätten in diesem Marktumfeld vom Hoch Ende Juli mittlerweile rund 25 Prozent an Wert verloren. Kaufempfehlungen der Analysten würden ausgeblendet. Eine Roadshow könnte frische Impulse liefern.Die steigenden Anleiherenditen stünden im Zusammenhang mit anhaltenden Inflationssorgen und der damit zusammenhängenden Notwendigkeit, die Zinsen noch länger hoch zu halten. Das schmecke den Investoren nicht.Zeitgleich zeige die Entwicklung am Halbleitermarkt weiterhin ein gemischtes Bild. Der Bedarf für Consumer-Anwendungen wie PCs und Smartphones sei noch immer recht gering, dafür würden und erneuerbare Energien und Elektromobilität sowie die damit verbundenen Anwendungsbereiche eine stabil hohe Nachfrage zeigen.Infineon erwirtschafte fast die Hälfte seiner Umsätze im Automotive-Bereich und gelte als Profiteur des steigenden Chipanteils in E-Autos. Vor diesem Hintergrund stehe in dieser Woche die Roadshow von Automotiv-Chef Peter Schiefer (4. und 5. Oktober) im Fokus. Seine Aussagen zur aktuellen operativen Entwicklung und den Aussichten in der für Infineon wichtigen Sparte hätten in der Vergangenheit oft für frische (positive) Impulse gesorgt.Mit den entsprechenden Nachrichten von der Roadshow sollte sich die Aktie zumindest wieder stabilisieren und mit einer Erholungsbewegung bei DAX und Co auch wieder den Vorwärtsgang einlegen. Risikofreudige Anleger könnten auf dieses Szenario spekulieren. Mittelfristig spreche weiter einiges für weiter steigende Kurse.Anleger mit Weitblick lassen sich daher von den kurzfristigen Schwankungen der Aktie nicht aus der Ruhe bringen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 04.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: