Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (31.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach starken vorläufigen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal 2022/23 habe Infineon am Dienstagabend seine Jahresziele angehoben. Die Investoren hätten beherzt zugegriffen. Die Aktie habe ein charttechnisches Kaufsignal generiert. Begleitet worden sei die Aufwärtsbewegung von zahlreichen positiven Analystenkommentaren. Ein Ende der Fahnenstange sei nicht in Sicht - im Gegenteil!Über die neuen Planvorgaben habe "Der Aktionär" bereits berichtet. Am Mittwoch und auch am Donnerstag hätten zahlreiche Analysten ihre Kursziele für die Aktie angehoben. Neben Goldman Sachs, Société Générale und Jefferies hätten dies auch Kepler Cheuvreux und Credit Suisse getan.Das Kursziel der Bank of America und von Kepler-Analyst Sebastian Sztabowicz liege jeweils bei 55 Euro und das des Credit Suisse-Analysten Adithya Metuku bei 53,10 Euro. Alle hätten in ihren aktuellen Studien die starken Geschäftstrends in den zwei Kernbereichen Auto und Industrie des Chipherstellers gelobt."Der Aktionär" habe zuletzt bereits mehrfach daraufhin gewiesen, dass die strukturellen Wachstumstreiber in den Kernmärkten bei Infineon intakt seien und der Chipriese von einer robusten Nachfrage durch die Energiewende und die Elektromobilität profitieren würde.Trading-orientierte Anleger würden ihre Gewinne nach dem erfolgten Kaufsignal laufen lassen. Ein Durchmarsch Richtung 40 Euro scheine durchaus möglich.Anleger mit Weitblick lassen sich weiterhin von den kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und setzen auf eine Fortsetzung des seit Oktober 2022 gültigen Aufwärtstrends, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 31.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: