Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (16.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon stelle die Weichen. Dr. Wolfgang Eder und Hans-Ulrich Holdenried würden zur nächsten Hauptversammlung (16. Februar) aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Nachfolgekandidaten seien das langjährige Siemens-Vorstandsmitglied Klaus Helmrich und der ehemalige VW-Vorstand Dr. Herbert Diess. Letzterer solle dabei Aufsichtsratsvorsitz übernehmen."Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Veränderungen im Aufsichtsrat vorzunehmen", so Dr. Eder, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Infineon. "Zum einen ist Cypress, die mit rund zehn Milliarden Dollar Kaufpreis größte Akquisition von Infineon, heute erfolgreich integriert. Zum anderen leistet das neue Vorstandsteam mit Jochen Hanebeck an der Spitze hervorragende Arbeit. Gemeinsam haben wir vor dem Hintergrund des erfolgreichsten Geschäftsjahres in der Unternehmensgeschichte mit dem jüngst beschlossenen neuen Target Operating Model langfristige Weichenstellungen für Infineon vorgenommen. Ich freue mich, dass ich in einer entscheidenden Phase zum Erfolg von Infineon beitragen durfte."Diess freue sich auf seine neue Aufgabe: "Die Leistungs- und Produktivitätssteigerungen der Halbleiterindustrie ermöglichen rasante Fortschritte neuer Technologien in verschiedensten Branchen. Infineon nimmt dabei weltweit eine besondere Position ein. Die Gewinnung elektrischer, klimaschützender Energie aus Wind und Sonne sowie Verteilung, Wandlung und Nutzung werden dank Leistungshalbleitern von Infineon hocheffizient und wirtschaftlich attraktiv. Infineons Sensoren und Mikrocontroller sorgen dafür, dass unsere Umwelt immer vernetzter und intelligenter zusammenwirkt und so etwa zukunftsfähige Mobilität entstehen kann. Dieses Umfeld bietet mit den großen Trends Dekarbonisierung und Digitalisierung herausragende Wachstumschancen für Infineon. Das Unternehmen ist in einer zunehmenden Rolle als Befähiger für die Lösung der großen, globalen Aufgaben. Infineon auf diesem Weg zu begleiten, ist für mich eine große Motivation", so der ehemalige VW-Chef.Das Fazit hat daher Bestand: Anleger mit Weitblick lassen sich durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und halten an der Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.