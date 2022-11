XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (14.11.2022/ac/a/d)



Diese Nachricht habe es in sich: Der deutsche Chipriese hebe nach Rekordgeschäftsjahr 2021/22 seine langfristigen Finanzziele deutlich an und plane Milliarden-Investitionen für ein neues Werk in Dresden, vorbehaltlich angemessener öffentlicher Förderung. Die Investoren seien begeistert. Die Infineon-Aktie lege deutlich zu und stehe vor dem nächstem Kaufsignal. Dividendenvorschlag für GJ 2022: Erhöhung der Dividende auf 0,32 Euro je Aktie nach 0,27 Euro im Vorjahr.Zahlen und Ausblick würden die starke Aufstellung des DAX-Konzerns und die positive Einschätzung des "Aktionärs" belegen. Anleger mit Weitblick sollten sich weiterhin durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen lassen und an der Position festhalten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.11.2022)