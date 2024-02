Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,13 EUR -1,84% (06.02.2024, 09:43)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

34,04 EUR -1,77% (06.02.2024, 09:28)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (06.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Dem deutschen Chiphersteller mache weiterhin eine schwächelnde Nachfrage zu schaffen. Infineon habe im ersten Quartal einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Und auch für das Gesamtjahr werde das Unternehmen vorsichtiger. Infineon reihe sich damit in die zuletzt negativen Schlagzeilen aus dem Halbleitersektor ein. So hätten in den vergangenen Tagen bereits Intel und STMicroelectronics enttäuscht und den Sektor belastet.Die Aktie von Infineon sei damit wieder unter die 200-Tage-Linie zurückgerutscht. Wichtig wäre, dass das Januar-Tief bei 32,37 Euro verteidigt werden könne. "Der Aktionär" rechne aber damit, dass in der zweiten Hälfte des Fiskaljahres 2023/24, also ab April, die Bestellungen dann wieder anziehen dürften. Anleger sollten weiter investiert bleiben, ihre Position jedoch mit einem Stopp bei 26,50 Euro absichern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Börsenplätze Infineon-Aktie: