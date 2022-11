Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

29,79 EUR +0,12% (11.11.2022, 11:19)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

29,715 EUR +0,10% (11.11.2022, 11:05)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (11.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Geschäfte bei Infineon seien zuletzt rund gelaufen. Ein brummendes Geschäft mit der Automobilindustrie, der schwächere Euro sowie Preiserhöhungen hätten die Entwicklung im dritten Geschäftsquartal angetrieben und für mehr Optimismus gesorgt. Am kommenden Dienstag (15.11.) lege der Chipkonzern Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende September) vor.Infineon-Vorstand Jochen Hanebeck habe zuletzt zwar in einigen verbrauchernahen Märkten eine Abkühlung der Nachfrage bemerkt. Für einen anhaltend hohen Halbleiterbedarf würden dagegen die beiden Treiber Dekarbonisierung und Digitalisierung sorgen. Etwa in den Bereichen Alternative Energien sowie Ladestationen für E-Autos sehe sich der Konzern "bestens positioniert".Vor diesem Hintergrund habe der Konzern Anfang August seine Jahresziele erneut erhöht. Für das am 30. September beendete Fiskaljahr gehe Infineon von einem Umsatz von etwa 14 Milliarden Euro aus. Zuvor habe der Konzern aus Neubiberg 13 bis 14 Milliarden angepeilt. Die Marge gemessen am Segmentergebnis, also dem operativen Gewinn des Konzerns, solle bei über 23 Prozent liegen, nach zuvor mehr als 22 Prozent. In seiner Prognose gehe der Konzern von einem durchschnittlichen Euro-Dollar-Kurs von 1,05 aus.Infineon erwirtschafte rund zwei Drittel seiner Erlöse in Dollar, seit er den US-Konzern Cypress übernommen habe. Bei den in Dollar gestellten Rechnungen bleibe so mehr in der Gewinn- und Verlustrechnung hängen. Dass der Konzern seine Prognose habe anheben können, gehe zu gut einem Viertel auf diesen Effekt zurück, wie Infineon im August mitgeteilt habe.Die Auftragsbücher seien jedenfalls noch prall gefüllt. Von Auftragsbestand von 42 Milliarden Euro per Ende Juni gehe dabei mehr die Hälfte auf das Konto des Automobilsegments. Allerdings hätten auch hier Währungs- und Preiseffekte den Wert in die Höhe getrieben.Das Team um Vorstand Hanebeck habe seine Hausaufgaben gemacht. Gute Geschäfte im Automobil-Segment und ein schwacher Euro hätten bei Infineon zuletzt für noch mehr Zuversicht gesorgt. Nächste Woche werde sich zeigen, ob dieser Trend anhalte. Die strukturellen Trends seien intakt. Falle der Ausblick auf die kommenden Quartale nicht zu verhalten aus, dürfte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen. Trading-orientierte Anleger könnten im Vorfeld der Zahlen auf eine Fortsetzung des jüngsten Zwischenspurts spekulieren.Anleger mit Weitblick lassen sich weiterhin durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und halten an der Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Infineon-Aktie. (Analyse vom 11.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)