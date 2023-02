Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (16.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der Chipkonzern Infineon fahre mit den Plänen für seinen milliardenschweren Ausbau seines Standorts Dresden fort. Vorstand und Aufsichtsgremien hätten grünes Licht für das Projekt gegeben, wie das im DAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Neubiberg vor der Hauptversammlung mitgeteilt habe.Zuvor habe das Bundeswirtschaftsministerium die Genehmigung für einen vorzeitigen Projektbeginn erteilt. Damit könnten Infineon zufolge die Arbeiten bereits während der beihilferechtlichen Prüfung durch die Europäische Kommission beginnen.Infineon strebe dabei eine öffentliche Förderung von rund einer Milliarde Euro im Einklang mit dem Europäischen Chips Act an, der darauf ziele, in der EU bis 2030 einen Anteil an der globalen Halbleiterproduktion von 20 Prozent zu erreichen. Die Gesamtinvestition solle, wie im November angekündigt, bei rund fünf Milliarden Euro liegen. Der Beginn der Bauarbeiten sei im Herbst 2023 vorgesehen, habe es geheißen. Ein Start der Fertigung plane Infineon für den Herbst 2026.Rund 1.000 Arbeitsplätze sollten entstehen. Bei voller Auslastung ermögliche die Fabrik in Dresden Infineon, zusätzliche jährliche Umsätze in der Größenordnung des Investitionsvolumens zu erzielen.Die Aktie von Infineon gehöre mit einem Plus von rund einem Prozent heute zu den zehn stärksten DAX-Titeln."Der Aktionär" bleibt bei seinem Depotwert zuversichtlich. Anleger mit Weitblick halten an der Position fest, so Marion Schlegel. Das mittelfristige Ziel bleibe bei 42,50 Euro. (Analyse vom 16.02.2023)Mit Material von dpa-AFX