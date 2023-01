Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,30 EUR -2,79% (30.01.2023, 10:44)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

33,405 EUR -2,40% (30.01.2023, 10:29)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro. (30.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Am kommenden Donnerstag (2. Februar) präsentiere der deutsche Halbleiter-Konzern seine Zahlen für das erste Geschäftsquartal 2022/23. Im Vorfeld hätten sich bereits einige Analysten zu Wort gemeldet und ihre Kaufempfehlungen bestätigt. "Der Aktionär" sehe den Chiphersteller ebenfalls weiter auf Kurs."Der Aktionär" gehe davon aus, dass bei den Erlösen mindestens eine Punktlandung gelungen sei und auch die Segmentergebnis-Marge die Erwartungen erfüllen sollte. Mit Blick auf die Zahlen der Wettbewerber wäre es allerdings auch keine Überraschung, wenn Infineon die Erwartungen an das erste Geschäftsquartal am Ende sogar leicht übertreffen würde.Dass der Euro zuletzt wieder etwas stärker notiere, sollte den Konzern im Jahresverlauf etwas belasten. Die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr, die einen Umsatz von 15,5 Mrd. Euro plus oder minus 500 Mio. Euro (Vorjahr: 14,2 Mrd. Euro) und eine Segmentergebnis-Marge von etwa 24% (Vorjahr: 23,8%) vorsehe, dürfte jedoch bestätigt werden.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Infineon befinden sich im AKTIONÄR Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link