Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

32,45 EUR -4,56% (15.03.2024, 10:47)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

32,48 EUR -4,34% (15.03.2024, 10:22)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.600 Beschäftigte und erzielte im Geschäftsjahr 2023 (Ende September) einen Umsatz von rund 16,3 Milliarden Euro. (15.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Aktien von Infineon würden vor dem Wochenschluss am DAX-Ende rangieren. Die Nachrichtenagentur Bloomberg habe unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass die chinesische Regierung heimische Elektroautobauer wie BYD und Geely dazu bewege, deutlich mehr Elektronikchips von chinesischen Anbietern zu kaufen. Anleger sollten vorerst aber Ruhe bewahren.Nachrichten dieser Art würden immer wieder die Runde machen. Auch die chinesische Regierung möchte die eigene Halbleiterindustrie stärken und die Abhängigkeit von westlichen Lieferungen verringern. Zwischen China und vor allem den USA brenne schon länger ein Technologiestreit. So hätten die USA im Wettstreit um die Entwicklung Künstlicher Intelligenz Beschränkungen für Chip-Lieferungen nach China zuletzt noch verschärft. Zudem gebe es Exportverbote nach China für bestimmte Anlagen zur Herstellung besonders leistungsstarker Chips.Anleger sollten die Entwicklung in China mittelfristig im Blick behalten, kurzfristig aber nicht überbewerten. Die strukturellen Wachstumstreiber bei Infineon seien weiter intakt, auch wenn die Nachfrage im ersten Halbjahr des laufenden Jahres noch etwas schleppend verlaufen würde.